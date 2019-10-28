Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2019 sonuçlar

Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?” şeklinde sorular yoğun olarak araştırılmakta. Peki, Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KYK 2019 sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

Kredi Yurtlar Kurumu burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü sona ermişti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Burs kazanan öğrenciler bunu yapmalı

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

KYK 2019 burs miktarı ne kadar?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü sona ermişti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.