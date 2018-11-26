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Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06
Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek


İSTANBUL (AA) - Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Rusya ekibi Krasnodar ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krasnodar şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Petar Dzhuganski yapacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Volen Chinkov ile Nikolai Yordanov olacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Hakem
  4. Ivaylo Stoyanov
  5. Krasnodar
  6. UEFA Avrupa Ligi

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