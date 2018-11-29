Her insanın hayatında birkaç defa başına gelebilen kramplarda kaslarınız kasılır. Sizi hareket edemez bir halde acı içinde bırakır. Birkaç dakika sürebilir ve kendiliğinden geçer. Yazımızda krampların sebepleri, sonuçları, belirtileri ve o anda neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

Kramp neden girer?

Kramplar genelde bacaklarda, kollarda ve sırt bölgesinde oluşur. Sebepleri arasında zorlamak, zedelenmek ve kasların dehidrolize olması ve çok uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmak sayılabilir. Kas kasılmasını engellemek veya kasılma süresini kısaltmak için masaj ve esneme egzersizleri yardımcı olabilir.

KRAMP KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Yoğun ve ağır egzersizler sonucu hücrelerindeki depo glikojeni ani bir şekilde tüketenler,

Herhangi bir şekilde potasyum ve tuz kaybedenler(Hipertansiyon hastaları, hamileler vb)

Isınmadan ani hareketler yapanlar,

Potasyum ve kalsiyum mineralleri bakımından fakir beslenenlerde daha sıklıkla görülür.

NE YAPMALIYIZ?

Kurutulmuş meyve, yeşil sebzeler, domates, avokado, muz gibi potasyum bakımından zengin içerikli şifalı bitkilerle beslenmeye dikkat etmeliyiz,

Kahve, çay ve kola tüketimini azaltmalı, sigaradan alkolden kesinlikle uzaklaşmalıyız.

Düzenli olarak egzersiz yapmalıyız. Çünkü düzenli egzersiz kaslarınızın kuvvetlenmesini sağlayacaktır.

Dolaşımın devamı ve yorgunluğa sebep olan laktik asitin kaslardan uzaklaşması için bol kireçsiz su içmeliyiz. Düzenli su içme alışkanlığı faydalıdır.

B grubu vitaminleri bakımından zengin olan tam tahıllı ekmekler yemeliyiz

Kas çekilmelerinin düzenlenmesi için az yağlı süt ve yoğurt iyidir.

Sebzelerin pişirme suyunu atmayıp yemeklerde kullanılmalı. Pişirme suyunun atılması önemli derecede vitamin ve mineral kaybı demek.

ACİL MÜDAHALE

Kramp anında önemli olan, kasların gevşetilmesinin başarılmasıdır. Bu biraz acılı olabilir.

Kramp bölgesi ovuşturulur.

Baldır bölgesindeki kramplar için germe hareketi yapılır.

Buz tedavisi veya kızarana kadar ovma hareketi yapılır.

Sıcak su torbası da kasları gevşetmek için yararlı olacaktır.

Şayet gece ani oluşan kramplardan muzdaripseniz sizlere tavsiyemiz; bir çay kaşığı elma sirkesi ile iki çay kaşığı balı suda karıştırıp için. Bu, şikâyetlerinizin azalmasına yardımcı olacaktır.

Basit kramplar birkaç dakikada geçer. Bu süre zarfında geçmeyen ve sık tekrar eden kramplarda özellikle yaşı ilerlemiş kişilerin bir doktora görünmeleri yararlı olacaktır.