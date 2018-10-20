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Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı: Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

Amerikan basınına konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:34
Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı: Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi.

Henüz delil sunulmadı 

Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delil sunulmadığı belirtildi.

Arbede sırasında öldüğü söylenmişti 

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

18 Suudi gözaltında

Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 16:34
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

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  • MilletMillet12 dk önce
    Kafir uşakları zalim köpekler için yaşasın cehennem. İşte zalim, diktatör, katil böyle olunur
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