Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninin maliyeti halktan toplanan vergilerle ödenecek

Kraliçe Elizabeth için düzenlenecek büyük cenaze töreninin Britanyalı vergi mükellefleri tarafından ödeneceği belirtildi.

The New York Times’da yer alan habere göre, yaşam pahalılığı ve enerji krizi eşiğindeki Britanya’da, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth için düzenlencek cenaze töreninin ülkenin vatandaşlarını vergileriyle ödeneceği belirtildi.

Henüz maliyeti belirtilmeyen cenazenin enflasyonla düzenlense bile 2002’de hayatını kaybeden Anne Kraliçe’nin 825 bin Pound tutan cenazesinden daha pahalıya mâl olacağı tahmin ediliyor.

King’s College’dan Avrupa politikaları ve dış ilişkiler uzmanı Anand Menon “İngiliz halkı bu çelişkiyle yaşamak konusunda çok iyi. Cenaze, cenaze olduğu ve söz konuşu kişi Kraliçe olduğu için ve aynı zamanda bu bize büyük bir diplomatik heyecan sunuyor” dedi.

Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine dünya liderleri de katılacak.