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Kraliçe Elizabeth, 2003’ten buyana ilk kez Irak Cumhurbaşkanını kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere’deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:08
Kraliçe Elizabeth, 2003’ten buyana ilk kez Irak Cumhurbaşkanını kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere’deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003’ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.



Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, İngiltere’deki temasları kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi. Irak’ın First Lady’si Sebağ Salih’in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı.


İngiltere Kraliçesi 2003’te Saddam rejiminin ABD tarafından devrilmesi ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanını kabul etmemişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:08
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