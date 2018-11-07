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Kral Selman'dan flaş karar! Mahkumlar...

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından sonra Kral Selman, Kasim bölgesindeki tutukluların serbest bırakılmasını

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:16
Kral Selman'dan flaş karar! Mahkumlar...

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Kral Selman çıktığı yurt içi turunda Kasim bölgesindeki tutukluların serbest bırakılması talimatı verdi.

Tutuklular serbest bırakıldı

Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanı Bader Al Asker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın Kasim bölgesinde insan hakları davalarında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması talimatı verdiğini açıkladı.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Riyad yönetimi daha önce yolsuzluktan tutukladığı prensleri serbest bırakmaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:16
  1. Kral Selman
  2. Suudi Arabistan

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