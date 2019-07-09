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KPSS tercih kılavuzu ÖSYM 2019 KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır başvuru şartları neler?

Binlerce kişinin dört gözle beklediği KPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlanıyor. 2019 yılına ait ilk atamaların yapılacağı KPSS tercih kılavuzuna göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar tercih yapabilecek. Zira ÖSYM KPSS 2019 tercih kılavuzunda pek çok bakanlık, üniversitelere ait kamu kurum ve kuruluşları merkezi memur alımı yapacak.DPB de boş kadrolar belirlendi ve ÖSYM de bu belirtilen boş kadrolara göre KPSS kontenjanı hazırladı. Peki KPSS tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri nasıl yapılır? ÖSYM KPSS 2019/1 tercih başvuru şartları neler? KPSS tercih kılavuzu 2019, KPSS tercih robotu, KPSS tercih ne zaman, KPSS tercihleri 2019, KPSS tercih kılavuzu, KPSS tercihleri 2019 ne zaman, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

09 Temmuz 2019 Salı 08:31
KPSS tercih kılavuzu ÖSYM 2019 KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır başvuru şartları neler?

Binlerce kişinin dört gözle beklediği KPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlanıyor. 2019 yılına ait ilk atamaların yapılacağı KPSS tercih kılavuzuna göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar tercih yapabilecek. Zira ÖSYM KPSS 2019 tercih kılavuzunda pek çok bakanlık, üniversitelere ait kamu kurum ve kuruluşları merkezi memur alımı yapacak.  DPB de boş kadrolar belirlendi ve ÖSYM de bu belirtilen boş kadrolara göre KPSS kontenjanı hazırladı. Peki KPSS tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri nasıl yapılır? ÖSYM KPSS 2019/1 tercih başvuru şartları neler? KPSS tercih kılavuzu 2019, KPSS tercih robotu, KPSS tercih ne zaman, KPSS tercihleri 2019, KPSS tercih kılavuzu, KPSS tercihleri 2019 ne zaman, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS tercihleri için tarih takvimini yayımlamıştı. 2019/1 KPSS Merkezi tercih kılavuzu 09 temmuz 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak ve tercih işlemleri için adaylara 9 günlük süre verilmiş olup adaylar tercihlerini en geç 18 Temmuz 2019 tarihine kadar yapmaları gereklidir.

ÖSYM 2019 KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna tercihler İnternet ortamında yapılacak. Adaylar tercih yapabilmeleri için ÖSYM tarafından verilen banka hesaplarına tercih ücretini yatırmaları gereklidir. Söz konusu tercih alacak bakanlıklar ve kamu kurumları henüz net olarak belli değil. Bunu ancak tercih kılavuzu yayımlandığında öğrenebileceğiz. Ancak ekibimiz tarafından sizler için özel olarak hazırlamış olduğumuz haberimizde 2018 yılı 1. ve 2. Tercihlerde alım yapan kurumlar ve pozisyonları sizler için bir kez daha habere döktük ve yaklaşık olarak bu yılda tercih yapılacak kurumları tahmin edebilirsiniz. 

Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

ÖSYM KPSS tercih kılavuzu için tıklayınız

ÖSYM 2019 yılı için memur atamaları için 2. merkezi yerleştirme KPSS 2019/2 tercihlerini de 5 Ağustos ile 18 Ekim tarihlerinde yapılacak talep toplamanın ardından 3 ile 12 Aralık tarihleri arasında 2019 yılı 2. yerleştirme yapılacak. ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması ile başvurular başlayacak ve geçerli KPSS puanı bulunan memur adayları, tercihlerini ÖSYM Başkanlığı 'na iletildi. KPSS tercihlerinde, alım yapılacak kadroya başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek olanların ataması yapılır ve adaylar başka bir mülakat ya da sınava tabi tutulmaz.

KPSS 2019/1 tercih ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl tercih ücreti 15 TL'ydi. Ancak 2019 yılında tüm merkezi sınavların ücretine zam geldi. Öte yandan 2019 Ocak ayında yapılan Tapu Kadastro merkezi yerleştirmesinde adaylardan 20 TL tercih ücreti alındı. KPSS 2019/1 tercihlerinde de tercih ücretinin 20 TL olması bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:31
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