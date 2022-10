31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı bilindiği üzere iptal edilmişti. Söz konusu sınav 24-25 Eylül tarihlerinde tekrardan yapıldı. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2 Ekim'de, KPSS önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları:

2022 KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları 21 Ekim Cuma günü ilen edilecek. KPSS ön lisans sınavı sonuçları ise 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ön lisans kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

KPSS ön lisans puanı hesaplanırken her testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve ham puan bulunuyor. Bu sebeple 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda, net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayıları hesaplandıktan sonra 4’e bölünüyor daha sonra çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı elde edilmiş oluyor.

KPSS puan hesaplamasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır" denildi.