KPSS şartsız memur alımı! Bodrum Belediyesi personel alımı ne zaman?

Bodrum Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanında, oto boyacısı, veteriner, şoför, beden işçisi, boya badana, elektrikçi ve demirci kadrolarında çalıştırılmak üzere toplamda 100 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan personel alım ilanının sonrasında, personel alımının ne yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Bodrum Belediyesi personel alımı ne zaman?

Bodrum Belediyesi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, en son 22 Mart tarihine kadar Bodrum Belediyesi Çarşı Mah. Belediye Meydanı No: 1 Bodrum/Muğla adresine şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekir.

Bodrum Belediyesi personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2-18 yaşını bitirmiş olmak

3-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

4-Kamu haklarından mahrum olmamak

5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

6-Kamu kurum ve kuruluşlarından kendi disiplin mevzuatı uyarında görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak