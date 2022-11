KPSS önlisans sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? KPSS önlisans sonucu sorgula:

KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek? KPSS önlisans sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacat? KPSS önlisans sonucu sorgula:

2022 KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS önlisans sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerini girdikten sonra veya e-Devlet üzerinden şifrelerini girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.

KPSS önlisans sonuçları erken açılır mı?

KPSS önlisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. ÖSYM zaman zaman bazı sınavların sonuçlarını erken açıklayabiliyor. Ancak son dönemde yapılan açıklamalara bakıldığında daha önceden belirtilen tarihlerde yapıldığı görülüyor. Bu sebeple önlisans sonuçlarının gününde yani 3 Kasım Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Puan nasıl hesaplanıyor?

KPSS puan hesaplamasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır" denildi.