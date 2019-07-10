KPSS kamu personel alımı tercih kılavuzu | 2019 KPSS tercih ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusunda bulunacak adayların beklediği KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS 2019-1 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte KPSS tercih başvuruları nasıl yapılacak, KPSS tercih başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2019 tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS tercih ücreti banka ATM’lerine nasıl yatırılacak? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte KPSS tercih kılavuzuna ilişikin detaylar…

ÖSYM KPSS 2019/1 tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM KPSS 2019 tercih kılavuzuna göre, adaylar KPSS 2019/1 tercihlerinin onaylanabilmesi için ilgili bankalara 20 TL ödeme yapacaklardır. Tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri onaylanmayacaktır.

KPSS tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

Ayrıca adaylar KPSS tercih ücretinin hangi bankalara yatırılacağını da araştırıyor. KPSS tercihi yapacak olan adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapacaklardır. Tercihler yapıldıktan sonra tercih ücreti yatırılacak ve onaylanacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS tercih ücreti banka ATM’lerine nasıl yatırılacak?

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir