0553 313 94 23

KPSS kamu personel alımı tercih kılavuzu | 2019 KPSS tercih ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusunda bulunacak adayların beklediği KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS 2019-1 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte KPSS tercih başvuruları nasıl yapılacak, KPSS tercih başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2019 tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS tercih ücreti banka ATM’lerine nasıl yatırılacak? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte KPSS kamu alımları tercih kılavuzuna ilişikin detaylar…

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
KPSS kamu personel alımı tercih kılavuzu | 2019 KPSS tercih ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusunda bulunacak adayların beklediği KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS 2019-1 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte KPSS tercih başvuruları nasıl yapılacak, KPSS tercih başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2019 tercih ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS tercih ücreti banka ATM’lerine nasıl yatırılacak? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte KPSS tercih kılavuzuna ilişikin detaylar…

ÖSYM KPSS 2019/1 tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM KPSS 2019 tercih kılavuzuna göre, adaylar KPSS 2019/1 tercihlerinin onaylanabilmesi için ilgili bankalara 20 TL ödeme yapacaklardır. Tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri onaylanmayacaktır.

KPSS tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

Ayrıca adaylar KPSS tercih ücretinin hangi bankalara yatırılacağını da araştırıyor. KPSS tercihi yapacak olan adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapacaklardır. Tercihler yapıldıktan sonra tercih ücreti yatırılacak ve onaylanacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS tercih ücreti banka ATM’lerine nasıl yatırılacak?

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  1. KPSS tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak?
  2. KPSS tercih kılavuzu 2019
  3. KPSS tercih ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak?
  4. kamu personel alımı kpss tercih kılavuzu
  5. KPSS kamu personel alımı tercih kılavuzu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı mı destekleyecekler, Davutoğlu’nu mu?
    1. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    2. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    3. Asya borsaları
    4. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    5. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    6. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    7. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    8. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    9. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    10. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    11. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    12. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    13. PKK üst yönetimi panikte
    14. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    15. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    16. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    17. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    18. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    19. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    20. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    21. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    22. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    23. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    24. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    25. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    26. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    27. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    28. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    29. 15 Temmuz etkinlik muamması!
    30. Arılar bal peteğine ay yıldız çizdi
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"