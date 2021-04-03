KPSS DHBT 2021 sınav yerleri açıklandı mı? KPSS DHBT 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM, 11 Nisan'da uygulanacak olan KPSS DHBT sınavının giriş yeri ve saatini içeren sınav giriş belgesinin erişime açıldığını bildirdi. Yapılan duyuru sonrasında KPSS DHBT sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

KPSS DHBT 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDHBT%2F2020%2F1%2FGirisBelgesi internet adresinden 03 Nisan 2021 tarihinde saat 16.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilirler.