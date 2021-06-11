KPSS 2021/6 personel alım yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-KPSS/6 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

2021-KPSS/6 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamadan sonra tercih yerleştirme sonuçlarını merak edenler internette sorgulama ekranını araştırmakta. İşte “2021-KPSS/6 yerleştirme sonuçları nereden öğrenebilirim?” sorusunun cevabı…

2021-KPSS/6 yerleştirme sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın 250 yeni büro personeli alımı için 27 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde alınan tercihlerle ilgili duyuru geldi. Yapılan duyuruda tercih sonuçlarının belli olduğu ve yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. 2021-KPSS/6 yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen kişiler, 11 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.