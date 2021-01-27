KPSS 2021 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek."

KPSS-2021 tercihleri ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.