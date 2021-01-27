  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KPSS 2021 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
Aktüel

KPSS 2021 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS kamu alımları için tercih başvuruları merak ediliyordu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS sınav sonuçlarına göre kamu alımlarını içeren KPSS-2021 tercih ve yerleştirme tarihleri açıklandı. Peki KPSS yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? 2021 KPSS yerleştirme tercih başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 11:46:00 - 2021-01-27 11:47:10
KPSS 2021 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek."

KPSS-2021 tercihleri ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!
Gündem

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi. ..
Çin duyurdu! Kirazda rastlandı
Sağlık

Çin duyurdu! Kirazda rastlandı

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında koronavirüse rastlanıldığını açıkladı. İthal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay