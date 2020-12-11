KPSS Lisans tercihi ne zaman yapılacak? sorusu, KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur adaylarının merakla beklediği KPSS tercihleri, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için yapılacak olan yerleştirmede kullanılacak. İşte, konuya dair detaylar…

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz net bir tarih vermedi. 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında açıklamıştı. ÖSYM'nin bu yıl KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini sene sonuna kadar yayımlaması öngörülüyor.

Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunun, yayımlanma sürecine gireceği öngörülüyor.

Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.