KPS nedir? KPS ile devlet ne kadar kar etti?

Kimlik Paylaşım Sisteminin kısaltılması olan KPS; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine ilişkin bilgilere 7 gün 24 saat erişmesine imkân sağlayan çevrim içi bir sistemdir.

KPS üzerinden hangi işlemler yapılabilir?

T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama

Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama

Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama

Nüfus Kayıt Örneği sorgulama

Adres bilgisi sorgulama

KPS ile elde edilen avantajlar nelerdir?

Kimlik Paylaşım Sistemi ile beyan edilen kimlik ve nüfus olay bilgilerinin doğruluğu kontrol edilebilmekte, kurum uygulamasında doldurulması gereken alanlar KPS’den alınan veriler ile otomatik olarak doldurulabilmekte, yazışmalar ile alınan bilgilerin tek tek işlenmesi yerine, hazırlanacak uygulamalar ile toplu olarak işlenebilmesi sağlanmaktadır. Kurum ve kuruluşlarının entegre bir e-hizmet yapısına ulaşmalarını kolaylaştırarak ülkemizin e-dönüşüm hızına katkı sağlamaktadır. Zaman, iş gücü ve kaynak tasarrufu yaratmaktadır. Kırtasiyeciliği azaltarak vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve basitleştirilmiş bir şekilde hizmet sunumu getirmektedir.

Devlet KPS ile ne kadar kar elde etti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım göre devlet son üç yıl içerisinde 4 milyar 600 milyon tasarruf sağladı. Bakan soylu paylaşımında "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" dedi.