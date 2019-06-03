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Kozluk’ta ’Oruç Ligi’ sona erdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen ’Oruç Ligi’ final müsabakası ile nefesleri kesti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
Kozluk’ta ’Oruç Ligi’ sona erdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen ’Oruç Ligi’ final müsabakası ile nefesleri kesti.


Turnuvanın final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Ajax Er-Pen ve Tarz Giyim müsabakayı takip eden yaklaşık 300 taraftara heyecan dolu dakikalar yaşattı. 2-0 Tarz Giyim’in üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Emniyet Amiri Yunus Yıldız, Kozluk Gençlikspor yöneticileri ve 300’e yakın taraftar takip etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.


Turnuva organizasyonunu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını Gençlikspor yöneticileri, turnuvaya katılan, destek sunan, takip eden herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
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