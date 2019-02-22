0553 313 94 23

Kozluk’ta ’Bir İshak’sın bir Cemil’ oyunu sergilendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Bir İshak’sın bir Cemil’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:17
Kozluk’ta ’Bir İshak’sın bir Cemil’ oyunu sergilendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Bir İshak’sın bir Cemil’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.


Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, Mir Hayrullah Elması’n yönettiği ’Bir İshak’sın bir Cemil’ adlı tiyatro oyunu Van Liberta Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından Kozluk 29 Ekim konferans salonunda sahne aldı. İdama mahkum iki kişinin cezaevindeki günlerini anlatan oyun, salondakileri hem güldürdü hem de duygusal anlar yaşattı.


Öğretmen ve memurlar büyük ilgi gösterdiği tiyatronun sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:17
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı
    1. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    2. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    3. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    4. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    5. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    6. “Geç kalma lüksümüz yok”
    7. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    8. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    9. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    10. Turkcell’den yatırım atağı
    11. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    12. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    13. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    14. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    15. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    16. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    17. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    18. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    19. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    20. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    21. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    22. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    23. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    24. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    25. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    26. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    27. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    28. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    29. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    30. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...