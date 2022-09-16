Közlenmiş patlıcan alinazik tarifi: Orjinal ali nazik tarifi ve ali nazik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ALİ NAZİK TARİFİ - Ali Nazik Kebabı nasıl yapılır?

Misafirlerden akrabalara, aile üyelerinden arkadaşlara, hem özel günlerde hem de sıradan zamanları özel kılmak istediğiniz zamanlarda yapabileceğimiz muhteşem bir tarif olan Ali Nazik Kebabı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde zahmetsiz ve kolay şekilde yapıp tadına doyamayacağınız muhteşem lezzeti biz de sizler için haberimizde derledik. İşte lokum gibi etin közlenmiş patlıcanla buluştuğu muhteşem tarif...

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler:

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

Ali Nazik Kebabı kolay nasıl yapılır?

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. İnce ince doğrayın. Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün. Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin. Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin. Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak. Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz. Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın. Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun. İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

ALİ NAZİK PÜF NOKTALARI

Evinizde közlenmiş patlıcanlarınız yoksa, yağlı kağıtla fırında da közleyebilirsiniz. Patlıcanınızı közlerken, üzerine çatal yardımı ile delikler açmalısınız.

Sosunuza ekleyeceğiniz suyun sıcak olmasına dikkat etmelisiniz.

Etleri kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz.

Ali Nazik (Yazdan Kalma Közlenmiş Patlıcanları Değerlendirelim) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet iri patlıcan (buzluktaki közlenmiş patlıcanlar olur)

1. 5 su bardağı az sulu yoğurt

200 gr. Kıyma

2 adet sivri biber (arzuya göre yazdan kalma menemenliği kulanabilirsiniz)

1 adet orta boy soğan

1 adet büyük domates (yada domates konserversi)1 yemek kaşığı salça (konserve kulanacaksanız gerek yok)

1 çay bardağı Ilık su

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Süslemek için;

Maydanoz

Ali Nazik (Yazdan Kalma Közlenmiş Patlıcanları Değerlendirelim) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazdan kalma buzlukta patlıcan közlemeniz varsa onu bu tarifte kullanabilirsiniz. Eğer yoksa benim gibi fırında 200 derecede közleyebilirsiniz, yada ocağın üstünde yada atesin üstünde tercih size kalmış. Eğer közlenmiş kullanacaksanız tavada bir iki çevirin ve soğutun tekrar. Fazla sulu olmasın. Patlıcanları soyun ince ince doğrayın ve çatalla ezin. Rendelenmiş sarımsakları ve yoğurdu ilave edin, damak zevkinize göre tuz ilave edin ve karıştırın. (Patlıcanlar soğumuş olacak) Teflon bir tavaya küçük küçük doğradığınız soğan ve biberleri sıvı yağında kavurun hafif ve kıymayı da ekleyerek birlikte kavurmaya devam edin. Kıyma da kavrulunca küçük küçük kestiğiniz domatesleri ve salçayı ekleyin üzerine suyu da dökerek güzelce karıştırın. Eğer konserve domates kullanacaksanız salçaya gerek yok bence :) malum mevsim domatesleri pek renk ve tat vermiyor o yüzden ben salça da kulandım. Pişince baharatlarını da ekleyin ve karıştırın. Kıymamız sıcak patlıcan harcımız soğuk olacak Servis tabağımızın ortasına kıymalı harçtan kenarlarına da patlıcanlı harçtan yerleştireceğiz. Arzuya göre ince ince kıyılmış maydanozla servis yapabilirsiniz.