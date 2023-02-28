Kozalak reçeli tarifi: Kozalak reçeli nasıl yapılır, tüketilir? Kış alarmında kozalak şurubu öksürük ve astıma...

Kahvaltı sofralarını güzelleştirecek nefis bir tarif önerimiz var. Genellikle şifa niyetine tüketilen kozalak reçeli, günde bir tatlı kaşığını geçmemeli. Faydalarını duyduktan sonra, mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bu reçel özellikle grip, soğuk algınlığı ve astıma iyi gelmesiyle biliniyor. Kozalak reçelinin faydaları nelerdir? diye merak edenler için; ilk olarak öksürüğe iyi geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra balgam söktürücü etkisiyle bronşit ve astım tedavisinde en çok önerilen besinlerin başında geliyor. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olan kozalak reçeli, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı en etkili tedavilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Koah ve astım hastalarının günde bir tatlı kaşığı tüketmesiyle olumlu etkiler alınıyor. Peki, evde kozalak reçeli nasıl yapılır? Listedeki malzemeleri hazır ettiyseniz, kozalak reçeli yapımı için tarif detaylarına geçebiliriz.

Çam Kozalağı Reçeli Faydaları Nelerdir?

Hücre yenileyici özellikte olduğundan cildinizi gençleştirir.

Dirençli olmanızı sağlar.

Vücudu yeniler, enerji verir.

Düzenli tüketimde solunum yollarını rahatlatır ve hastalıkları önler.

Kozalak Reçeli için

Malzemeler

35-40 adet bebek kozalak (yeşil)

900 gram toz şeker

1.5 litre su (içme suyu)

1 çay kaşığı limon tuzu

1 adet limon suyu

Kozalak Reçeli

Nasıl Yapılır

İlk olarak çam ağacından toplanılan bebek kozalakları 10 dakika boyunca su dolu geniş kapta bekletin.

Kozalakların suyunu süzdükten sonra, tek tek su altında durulayın.

Yıkadığınız kozalakları geniş bir tencere içine alın ve 1.5 litre su ile birlikte kaynamaya bırakın.

1 saat sonra tencerenin içerisine toz şekeri ekleyin.

Ara sıra tahta kaşık ile karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvamı tutmaya başladığında limon tuzu ve limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Ilınan reçeli kavanozlara doldurun ve içine birkaç adet pişmiş kozalak ekleyin. Ağızlarını kapattıktan sonra buzdolabında muhafaza edin. Afiyet olsun.

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Kozalak Reçeli Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tarifte kullanacağınız kozalakların yeni toplanmış olması ve taze olmasına özen gösterin.

Kozalakları tek tek sudan geçirirken üzerinde toz kalmamasına dikkat edin.

Kozalak reçelini pekmez ile karıştırarak tatlandırabilirsiniz.

Aroma katmak için, reçelin içerisine birkaç adet karanfil atabilirsiniz.

Yaz ve kış aylarında tüketilen kozalak reçelini tarçın ve bal ile birlikte tüketebilirsiniz.

Gün içinde en fazla bir tatlı kaşığı kozalak reçeli tüketilmesi önerilir.

Kozalak Hangi Ayda Toplanır?

Reçel ve pekmez yapımında kullanılan kozalaklar, Kasım'dan Haziran ayına kadar toplanabilir. Özellikle Haziran ve Temmuz ayında toplanan kozalakların güneşe serilerek açılması sağlanır.

Kozalak reçeli hangi kozalaktan Yapılır?

Bu doğrultuda çam kozalağı reçeli yapmak için henüz tam olgunlaşmamış, ufak ve içi yeşil kozalaklar toplamanız gerektiğini söyleyebiliriz

Her kozalaktan reçel olur mu?

Kozalak reçeli hangi kozalaktan Yapılır ile ilgili görsel sonucu

Ancak her çam kozalağından reçel yapılamayacağını da belirtmeden geçmeyelim. Bu doğrultuda çam kozalağı reçeli yapmak için henüz tam olgunlaşmamış, ufak ve içi yeşil kozalaklar toplamanız gerektiğini söyleyebiliriz.

Kozalak reçeli zararları: Çam kozalağı reçeli, ağız içinde oluşan yaraları onarır. Fazla tüketildiğinde faydalı olan doğal çam kozalağı suyu zararları ile sağlığınızı etkileyebilir.

Kozalak Şurubu Günde Ne Kadar İçilmeli?

Kozalak şurubu günde 2 yemek kaşığını geçmemeli. Doğadan gelen şifa kaynağı olsa dahi fazla tüketmek alerjik bir takım rahatsızlıklara neden olabilir. Aşırı kullanım mideye de zarar verebilir. Fazla kullandığınızı düşünüyorsanız birkaç gün ara vermelisiniz.

Astım ve bronşite karşı etkili kozalak reçeli nasıl yapılır? Astım için kozalak reçeli Tarifi:

Çam kozalağı reçeli tarifi

Çam kozalağı reçeli tarifi için malzemeler

30-40 adet en küçüğünden çam kozalağı (3 ya da 4 cm olacak)

1, 5 litre içme suyu

1, 5 kg toz şeker

Yarım limon suyu

Hakiki kozalak şurubu çam kozalağı reçeli tarifi nasıl yapılır?

Kozalakları dalından topladıktan sonra üzerindeki tüm kir ve çöpü temizleyin. Ardından soğuk su altında güzelce yıkayın. Tencereye suyu koyup kozalakları ilave edip 1 saat kadar kaynatıyoruz ve kaynayan çam kozalaklarımızın içine şekerimizi ilave ederek kaynatmaya devam ediyoruz. Yüzeyinde devamlı köpükler oluşur başından hiç ayrılmayıp tahta bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Taşmaması için reçel kıvama gelince içine limon suyumuzu ilave edip 5 dk. daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Sıcakken kavanozlara dolduruyoruz. Ters çevirip 12 saat bekletiyoruz. Afiyet olsun.

Kozalak şurubu KOAH hastasına iyi gelir mi? Yerel adıyla çam kozalağı pekmezi olarak da bilenen doğal şurup sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği, nefes darlığı, KOAH hastalarına şifa olduğu ayrıca korona virüse karşı da vücudu direncini korur

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