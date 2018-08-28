Koza’dan rekor kâr

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA

FETÖ soruşturmaları kapsamında mahkeme kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ve kayyım tarafından yönetilen Koza Holding, kârlılığını artırarak büyümeye devam ediyor. Koza Altın A.Ş‘dan sonra Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş ve İpek Doğal Enerji Kaynakları A.Ş de 2018 yılı 2. çeyrek verilerine göre önemli kâr artışı sağladı.

KÂRINI YÜZDE 77 ARTTIRDI

Koza Anadolu Metal A.Ş’nin 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 251 milyon 800 bin TL olan net dönem kârı, 2018 yılı aynı döneminde yüzde 77 oranında artarak 444 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti. Faaliyet raporuna göre 30 Haziran 2017 itibariyle 1 milyar 922 milyon TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, 376,5 milyon TL’lik artışla 30 Haziran 2018 itibariyle 2 milyar 298 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

İPEK DOĞAL ENERJİ DE REKOR KÂR YAPTI

İpek Doğal Enerji de ilk yarıyı kârla kapattı. Şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2018 faaliyet raporunda 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 251 milyon 800 bin TL olan konsolide net dönem kârı, 2018 yılı aynı döneminde 444 milyon 600 bin TL oldu. Şirketin 30 Haziran 2017 itibarıyla 1 milyar 924 milyon 100 bin TL olan dönem sonu nakit ve nakit benzerleri ise 30 Haziran 2018 itibarıyla 2 milyar 300 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

ALTIN KOZA DA KÂRINI İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz günlerde 1 Ocak-30 Haziran 2018 faaliyet raporunu açıklayan ve 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 123.631 ons altın üretimi gerçekleştiren Koza Altın A.Ş de ilk altı ayda net kârını yüzde yüze artırmıştı.