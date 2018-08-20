Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün türü belli oldu!

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde Ahmet Yaralı, Koşnahal mevkiinde bir hayvan ölüsü buldu. Köylüleri korkutan ve hangi hayvana ait olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü için haber verilmesi üzerine Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayvanları Bölümü uzmanları devreye girdi.

Ekibin yaptığı incelemede, hayvan ölüsünün sansar olduğu belirlendi.