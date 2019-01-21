Köylüler kömür diye yakıyordu... Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi

Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp rezerv tespit edildi.



Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için maden ocağı açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.







Bayburt, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen kehribar olduğu belirlendi.







Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti. Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi.



