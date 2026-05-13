Köylüler Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi, CHP'li İBB'ye isyan etti

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nün sakinleri köylerini dış dünyaya bağlayan 'Silivri Caddesi' ya da 'İstasyon caddesi' olarak bilinen yolda sarı damperli kamyonların ölüm saçtığını söyleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan yardım istedi. Köylüler 'İBB'ye ait UKOME'ye başvurduk sonuç alamadık' diyerek İmamoğlu yönetimine isyan etti.

Beyciler Köyü sakini Murat Gürbüz 'Avrupa otoyolu'na ait çerkezköy gişelerden başlayıp köyümüze kadar uzanan Silivri caddesi'nde harfiyat kamyonları bir birini solluyor hatta bazen yarışıyor. Aşırı hız yapıyorlar. Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'ndan isteğimiz, caddeye gişelerden köyün girişine kadar hız tümsekleri konulması, sollamayı engellemek için bariyerler yerleştirilmesi ve kamera konularak bu canavarlara ceza kesilmesi. köyümüzden her çıkışımızda ödümüz kopuyor. Çocuklarımız servisle okula gidiyor aklımız çıkıyor. Allah aşkına yardım edin' dedi.