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Köyde ısıtan soba şehirde öldürüyor

Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmakta..

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
Köyde ısıtan soba şehirde öldürüyor

Güneybatıdan esen bir rüzgâr olan “lodos” nedeniyle her yıl, her şehirde onlarca kişi karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Köy yerinde sımsıcak soba, şehir yerinde kabusa dönüşüyor!

Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,

Sönmekte olan ve yatmadan önce sobaya asla kömür konulmamalı,

Soba tutuşturulurken üstten yakılması sağlanmalı,

Özellikle lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,

Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı,

Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,

Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı,

Öte yandan şofbenler de şehirlerde sobalar kadar tehlike saçıyor. Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı,

Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli,

Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde: Öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı açıksa hemen kapatılmalı, kibrit – çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır.

Doğalgazdan ortaya çıkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefon aranmalıdır..

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
  1. soba
  2. soba zehirlenmesi
  3. rüzgar

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