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Köyde herkes bunu soruyor... Muharrem İnce'ye 1 oyu kim verdi?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden çıkan 1 oyun sahibi, merak konusu oldu.

26 Haziran 2018 Salı 23:05
Köyde herkes bunu soruyor... Muharrem İnce'ye 1 oyu kim verdi?

24 Haziran seçimlerinde tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı. Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.

DHA'nın haberine göre, Taht köyü sakinleri, Muharrem İnce'ye çıkan 1 oyu kimin kullandığını merak ediyor. Oyun sahibi çıkmayan köyde herkes birbirine oyu kimin kullandığını soruyor.

Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, İnce'nin "apoletlerini sökeceğim" çıkışının kendilerini rahatsız ettiğini anlatarak, "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Herhalde köyümüz ona 1 oyu hibe etmiştir diye düşünüyoruz. Kimin verdiğini bilmiyoruz" dedi.

Alim Kobal da İnce'ye köylerinden 1 oy çıktığını belirterek "1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter. Gerisini düşünüp değerlendirsin" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN VE KOMUTANIMIZIN SEVDALISIYIZ"

Alay Kılbaş ise "Köyümüzden Muharrem İnce'ye 1 oy çıktı. Bu oyun ne olduğunu iyi anlasın. Biz Erdoğan'ın ve komutanımızın sevdalısıyız. Derslerini aldılar mı bilmiyorum ama istedikleri zaman onlara Türkçe, Arapça ve İngilizce ders veririz. Paşamızın bugüne kadar yaptığı icraatları başka yapanı göremedik. Afrin'den Kandil'e başarılı harekatları yönetti. PKK'nın belini tek kıran apoletleri sökülecek denen paşamızdır" diyerek Korgeneral İsmail Metin Temel'in yanında olduklarını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i eliştirerek, "Apoletlerini sökeceğim" demişti.

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

Korgeneral İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 23:05
  1. Bayburt
  2. Van
  3. Ordu
  4. Malatya
  5. Adana
  6. CHP
  7. Muharrem İnce
  8. İsmail Metin Temel
  9. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Ax111Ax11119 sa önce
    Kim olacak, bakacaksınız, köyün en şerefsizi kimse bilin ki odur.
  • Oktay arkaliOktay arkali1 gün önce
    Bana gore sandik baskani vermistir
  • nn1 gün önce
    yanlışlıklamühür basılmış olmasınböyle deyil isebirköşede kıyıdachpdenveya MHPkopanlarinetkisinde kalan birisiolmalıbunu kosedebucakta siyasi tartışmadanaçıkladığı olmalı
  • ömerömer23 sa önce
    Bence yanlışlıkla atılmıştır
  • MilletMillet17 sa önce
    CHP nin görevlendirdiği sandık görevlisi verdi. Belki o da vermezdi ama o zaman spekilasyon olurdu .
  • TarıkTarık1 gün önce
    Sandık kurulundaki görevliler de oy kullanıyor. Oradaki chp li üye saadete vermemiştir heralde. Sizinki de haber mi.
  • mahirmahir1 gün önce
    sandık başkanı kim?
  • fatih bektaşfatih bektaş18 sa önce
    ... sedat ucan, demokrasiden bahsedip insanların tercihine hakaret ediyorsun...
  • fatih bektaşfatih bektaş18 sa önce
    yanlışlıkla olsa başka partilere de muhur vurulur oy iptal edilirdi. yanlışlıkla değil bilinçli yapılmıştır.büyük ihtimalle tatilini köyde geçiren köy dışı sakinlerinden oyunu köyde kullanan bir kişidir.arayacaksalar dışardan gelenlerin içinde aramalılar. sağlık ocağı ekibinden olur gurbetçilerden olur. bayburtun gurbetçisi çoktur. dışarda chp ile zehirleneni mutlaka vardır
  • mehmetmehmet1 gün önce
    gözü iyi görmeyen biri vermiştir.
  • Sedat uçanSedat uçan21 sa önce
    Geldiğimiz noktaya bakın. Cehalete bakın. Hiç demokrasi ve halkın iradesi bilinci var mı. Bir alay kazmanın toplandığı köy..
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