Köy muhtarı kapı kapı dolaşıp annelere karanfil dağıttı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde köy muhtarı Seyfi Altıok, köyde kapı kapı dolaşıp karanfil dağıtarak tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü Muhtarı Seyfi Altıok, Anneler Günü dolayısıyla köydeki tüm evleri tek tek dolaşıp kadınlara karanfil dağıtarak, Anneler Günü’nü kutladı. Altıok, bazı kadınları evlerinde ziyaret ederken, bazılarını da bahçede ziyaret ederek karanfil verdi.

Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye’nin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini ifade etti. Altıok, "Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız var. Uzun süredir evlerindeler. Yine birçok kadınımız tarlasında çalışıyor. Gündelik işlerini yapmaya devam ediyorlar. Anneler Günü olması dolayısıyla köyümüzdeki tüm evleri dolaşarak, bu zor günlerde annelerimize moral olması amacıyla karanfil dağıttık ve Anneler Günü’nü kutladık. Devletimiz ve bizler her zaman onların yanındayız. Sadece Anneler Günü olması dolayısıyla değil, her gün bir ihtiyaçları olup olmadığı konusunda ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.