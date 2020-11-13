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Aktüel Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu
Aktüel

Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:10:43 -
Kovid-19'u yenen başhekim immün plazma bağışçısı oldu

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, immün plazma bağışında bulundu.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından tedavi sürecinin başladığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne immün plazma bağışında bulunduğunu belirtti.

Kovid-19'un henüz bir tedavisinin olmadığını anımsatan Uysal, "Mevcut tedaviler ve uygulamalar, faydası olduğu düşünülen ve benim gibi bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza şifa olan tedavilerdir. Ancak bu tedavilere cevap veremeyen, yoğun bakımlarda belki de tek tedavi umudu immün plazma olan hastalarımız da mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, bu hastalar ile yakınlarına umut ve çare olmak adına hastalığı geçirmiş, halen sağlığı yerinde olan tüm 18-60 yaş arasındaki erkek vatandaşları bağışçı olmaya davet ederek, "Türk Kızılay'ımızın 'virüsü değil iyiliği yayın' sloganını çok beğeniyor ve destekliyorum. Bu plazma bağışının vatandaşlarımızda bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmasını diliyorum. İşini yüreğiyle, sevgiyle ve büyük bir titizlikle yaptıklarına bizzat şahit olduğum Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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