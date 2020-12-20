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Aktüel Kovid-19'a yakalanan eski Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Serkan Munis hayatını kaybetti
Aktüel

Kovid-19'a yakalanan eski Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Serkan Munis hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:18:24 -
Kovid-19'a yakalanan eski Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Serkan Munis hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Serkan Munis yaşamını yitirdi.

Başhekimlik yaptığı hastanede diş hekimi olarak görevini sürdüren Munis (43), yaklaşık bir ay önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca entübe edilen Serkan Munis, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Munis'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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