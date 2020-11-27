Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'de, işlek noktalarda kalabalıklar dikkati çekti.

İzmir'in önemli uğrak noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde sakinlik yaşanırken daha sonra yoğunluk oluştu. "Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde ise kalabalıklar görüntülere yansıdı. Binlerce insanın hareket halinde olduğu caddede özellikle gençlerin dışarıda vakit geçirdiği görüldü. Öte yandan kent genelinde vatandaşların maske kuralına riayet ettiği de dikkati çekti.

- Aydın

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte yoğunluğun oluştuğu bölgelerde denetimler artırıldı. Halk otobüsleri de denetlendi. Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Sevgi Yolu'nda vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, belirlenen saatler haricinde dışarıda olan 65 yaş ve üstü kişilerin evlerine dönmelerini sağlandı.

Vatandaşlardan Musa Doğanay (60), "Evde kal" çağrısına uymaya gayret gösterdiğini, hava almak için dışarıda olduğunu söyledi. Denetimlerin artırılmasını yerinde bulduğunu belirten Doğanay, "Vaka sayıları ancak böyle olursa düşebilir. Ne yazık ki insanlarımız kurallara uymamakta direniyor. Bu virüsü hep birlikte yenmemiz gerekiyor." dedi.

Öte yandan il genelinde 16-25 Kasım'da yapılan denetimlerde 536 bin lira para cezasının kesildiği belirtildi.

- Denizli

Denizli'de kent sakinlerinin büyük çoğunluğunun Kovid-19 tedbirlerine uyduğu görüldü. Kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yoğunluk olduğu gözlendi. Meydanda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine, vatandaşlara çağrıda bulunarak özellikle akşam saatlerinde akraba ve komşu ziyaretlerinin azaltılmasını istedi. Kentte sürekli olarak denetimler yapıldığını ve vatandaşların kurallara uyduğunu anlatan Atik, şunları söyledi:

"Denizli'mizde insanlarımız kurallara tamamen uyduğunu görüyoruz. Süreci hep birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız. Filyasyon çalışmalarını tek tek takip ediyoruz. Birçok yerde denetimler ve ziyaretler yapıyoruz. Apartmanlarda yaşayanlar evlerine girip çıkan seyyar çalışanlara HES kodu soracak. Ayrıca apartman yöneticileri de filyasyon ekiplerine destek verecek."

- Uşak

Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücüler, ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıldı. İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. Caddede sigara içen kişiye ceza yazıldı. Bankaların ve iş yerlerinin önlerinde bekleyenler sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.











