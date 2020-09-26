  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
Aktüel

Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:03:19 -
Kovid-19 temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs 10 gün süreyle seferden men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetiminde koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait otobüs de 10 gün süreyle seferden men edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturması ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını ile..
Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'dan açıklamalarda bulunarak, 'Vaka artışı hızı kontrol altında' dedi.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı