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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kartal'da, 1200 taksi dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:36:24 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kartal'da, 1200 taksi dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 1200 taksiyi dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi ekipleri, Kovid-19 ile mücadelede, temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hizmet binaları, ibadethaneler, meydanlar, okullar gibi birçok ortak alanda gerçekleştirilen hijyen çalışmalarının ardından, vatandaşların sık kullandığı taksilerde yeniden dezenfekte çalışmalarına başladı.

Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle 1200 taksi nano gümüş iyon teknolojisi ile ücretsiz dezenfekte edildi.

Alanında uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, araçların içi ve bagaj kısmı en ince ayrıntısına kadar ilaçlandı.

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