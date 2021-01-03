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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:29:07 -
Kovid-19 tedavisi gören Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışan 53 yaşındaki Kurşunoğlu, geçen ay başında Kovid-19 şüphesiyle test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, bir süre evde karantinada kaldıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunoğlu, son olarak sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Kurşunoğlu'nun yarın toprağa verileceği öğrenildi.


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