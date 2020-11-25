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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyi
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği: - "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:28:32 -
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği belirtildi.

Böcek'in genel durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.


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