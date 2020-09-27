Kovid-19 sağlıkta "dijitalleşme"yi hızlandırdı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektörüne dair çok sayıda iş ve işlemde dijital imkanlar geçmiş yıllara oranla daha yoğun kullanılıyor.

Lokman Hekim Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. Ali Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgının, her alanda dijitalleşmenin önemini gözler önüne serdiğini belirterek, bu nedenle uzun süredir üzerinde çalıştıkları bazı fikirleri hızla hayata geçirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

"Evde kal" çağrılarına katkıda bulunmak adına insanların sağlık hizmetini evlerinde alabilmelerini sağladıklarını anlatan Yakut, "Kovid-19 pandemisi, sağlık hizmeti sunumunun dijitalleşmesine vesile oldu. Son yıllarda sektörde atılan dijitalleşme adımları, pandeminin de etkisiyle yüksek bir tempo kazandı. Bu amaçla internet sitelerinde buna uygun revizyonlar yaparak, hastalara bulundukları ortamlarda ulaşabildik." dedi.

Acil hastaların da hekimlere evlerinden online olarak ulaşabildiklerine işaret eden Yakut, bu kişilerin süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini sağladıklarını kaydetti.

- Uzman doktorlarla görüntülü görüşme

İnsanların bu süreçte grubun uzman doktorlarıyla ev konforunda görüntülü görüşme yapabildiklerini bildiren Yakut, şu ifadeleri kullandı:

"Başta risk grubunda yer alan kronik hastalıkların takibini bu şekilde yapabildik. İhtiyaç duyulan her branşta hastanelerimize gitmeye gerek kalmadan doktorlarımızla akıllı telefon, tablet ve kamerası olan bilgisayarlar aracılığıyla görüşme imkanı sunduk. Bu avantajlı sağlık hizmeti sunumuna, pandemi dönemde hiç olmadığı kadar talep geldi. 'Online Psikolog' ve 'Online Diyetisyen' hizmetlerimiz de büyük ilgi gördü. Dijitalleşmede 5 yılda gelinecek yere 2 ayda ulaşmış olduk."

- "Evde bakım hizmetine yoğun ilgi"

Yakut, vatandaşların, sağlık hizmeti sunumundaki dijitalleşme adımına hızlı adapte olduğunu vurgulayarak, internet tabanlı iletişimle hekime çok rahat ulaşılabildiğini, bunun konforunu tecrübe ettikçe evde bakım hizmetlerine olan talebin daha da arttığını söyledi.

Evde bakım talebinde bulunan hastalara internet kanalıyla ulaşılabildiğini anlatan Yakut, bu hastaların şeker düzeyi ve tansiyonlarını ölçtüklerini, gerekli olan sağlık uygulamalarını hızlıca devreye soktuklarını bildirdi.



- "Dijital uygulamaları çok daha hızlı kullanıyoruz"



Hastanelerdeki broşür, dergi gibi dokümanların bulaş riskini artıracağı için tamamını dijital ortama taşıdıklarını belirten Yakut, şunları kaydetti:

"Bu da bir dijitalleşme örneği olarak sürecin getirdiği yenilik oldu. Pandemi, hayata geçmesi yıllar alacak dijital uygulamaları çok daha hızlı şekilde kullanmamıza vesile oldu. Bu uygulamaların bir kısmına yönelik talep, pandemi sonrasında azalsa da büyük çoğunun kalıcı olacağını öngörüyoruz. Çünkü benzer riskler hayatın her döneminde olacak. Bu yüzden sağlık sektörü dijital dönüşümden kendini uzak tutamaz."

Yakut, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Kovid-19 sürecinin birçok alanda kendilerine tecrübe kattığının altını çizerek, Bakanlığın pek çok konuda hızlı reaksiyon göstererek gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Sağlıkta dijitalleşme adına Bakanlığın öncü olacağını düşündüklerini dile getiren Yakut, ev ortamında ve online olarak gerçekleştirilebilecek bazı sağlık uygulamalarının önündeki engellerin Bakanlık tarafından aşılacağına inandığını vurguladı.

- Farklı şehirdeki hastalara da ulaşıldı

Dijital uygulamaların artmasının hekimlerde ilk başlarda farklı tepkilere neden olduğunu anlatan Yakut, uygulamanın faydalarının zamanla hekimlerce kabullenildiğini söyledi.

Uygulamanın pratik ve verimli olduğu konusunda hekimlerin ortak bir düşünceyi paylaştıklarına işaret eden Yakut, dijital kanallarla farklı şehirdeki hastalara da ulaşabildiklerini sözlerine ekledi.