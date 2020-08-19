Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğretmenler Madrid'de greve gitme kararı aldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni eğitim öğretim yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeterli önlemin alınmadığını ve planlama eksikliği olduğunu savunan öğretmenlerin bağlı olduğu sendikalar, greve gitme kararı aldı.

Madrid'deki 4 büyük sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, gerek özerk yönetimin gerekse Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin "ciddi bir eylem planı" olmadığı belirtildi.

Kovid-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığı, eğitim personelinde kaynak artışının öngörülmediği kaydedilen açıklamada, mevcut durumda okullarda eğitime başlamanın insan sağlığını tehlikeye atacağı öne sürüldü.

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlaması öngörülen 4 Eylül'de kreş, 8 Eylül'de ilkokul ve 9 Eylül'de orta-lise öğretmenlerinin greve gitmesi için karar alındığı bildirildi. Ayrıca 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gidileceği duyuruldu.

Açıklamada, sendikaların Kovid-19'a karşı talepleri de şu şekilde sıralandı:

"Sosyal mesafenin garanti edilmesi için sınıflardaki öğrenci sayısının düşürülmesi ve gruplara ayrılması, öğretmen sayılarının artırılması, okullarda temizlik ve güvenlik personeli sayısının çoğaltılması, her okula bir hemşire görevlendirilmesi ve dijital eğitime kaynak aktarılması."

- Madrid Özerk Yönetimi'nin çıkardığı yönetmeliğe dava

Diğer yandan İşçi Komisyonları sendikası, salgınla mücadelede eğitim camiasını "kendi kaderlerine terk ettiği" iddiasıyla Madrid Özerk Yönetimi'nin 9 Temmuz'da çıkardığı Kovid-19'a karşı önlemleri içeren yönetmeliğine dava açmak için mahkemeye başvurdu.

İspanya'da Kovid-19'un en yaygın görüldüğü yer olan Madrid'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin yaşanan tartışmalar, Katalonya, Endülüs gibi ülkenin diğer özerk yönetimlerinde de görülüyor.

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan İspanya'da dün açıklanan son verilere göre 364 bin 196 vaka bulunurken, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 670'e ulaşmıştı.