"Kovid-19 negatif" sonucu doğum günü hediyesi oldu

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastanede bir süre gözlem altında tutulan 31 yaşındaki endüstri mühendisi Gamze Yılmaz, doğum gününde negatif test sonucu almanın mutluluğunu yaşıyor.



İspanya'da uluslararası bir şirkette çalışan Yılmaz, 11 Mart'ta İzmir'e geldi. Yılmaz, İspanya'da da vakaların görülmesi nedeniyle havalimanından doğrudan hastaneye gitti.



Herhangi bir semptom taşımadığı için doktorlar tarafından 14 gün evden çıkmama şartıyla gönderilen Yılmaz, izolasyon sürecinde Madrid'deki bir arkadaşının semptomları taşıdığını öğrenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

Hastanede gözlem altına alınan Yılmaz'ın yapılan Kovid-19 testinde sonuç pozitif çıkınca, hastanede tedavi altına alındı.

Doğum günü olan 20 Mart'ta kendisi ve ailesinin test sonuçlarının negatif olduğunu öğrenen Yılmaz, büyük sevinç yaşadı.

Gamze Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada semptom taşımadığı için testinin pozitif çıkmasına şaşırdığını ancak ailesi için çok endişelendiğini ifade etti.

- "Evde oturmaktan şikayet eden insanlar var"



Hastanede gözlem altına alındığını, 1 hafta önce mide bulantısı, hastanede de bel ağrısı ve hafif ateş yaşadığını anlatan Yılmaz, "Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Sağlık çalışanları ellerinde pastayla sürpriz yaptılar. Hayatımda hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu. Birkaç gün öncesinde en kötü doğum günümü geçireceğimi düşünmüştüm. Evde oturmaktan şikayet eden insanlar var. Hastane ortamını yaşadıktan sonra evinizde sevdiklerinizle oturuyor olmanız dünyadaki en güzel şey." diye konuştu.

Yılmaz, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"İlk duyduğunda insan inanamıyor. Semptom taşımadığım için inanamadım. Sadece bir gün ateşim 37,5 oldu. Hastanedeyken ilaç tedavisi de uygulanmadı. Virüsü kendi bağışıklığım sayesinde yendim. Virüsü taşıdığımı düşünmeme rağmen sevdiklerim için kendimi izole ettim. Küçük tedbirler sayesinde ne kadar feci bir sonucun önlenebileceğini yaşayarak gördüm. Kimse 'iyiyim, şikayetim yok' diye düşünmesin. Sosyal mesafe ve evden çıkmamak çok önemli. Aldığım tedbirler sayesinde sevdiklerimi korumuş oldum. Virüsü taşıyor, hissetmiyor ve sevdiklerimize bulaştırıyor olabiliriz. Doktorlar pozitif olduğumu söylediklerinde çok ağladım ama kendim için değil o anda aklıma gelen kaç kişiye bulaştırdığım düşüncesiydi."



































