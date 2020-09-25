Kovid-19 kurallarını ihlal eden işletmeler kapatılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da dün 27 bin 86 denetim yapıldığı belirtildi. İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişinin tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, 384 kişi ve işletmeye uyarı yapıldığı kaydedildi. Paylaşımda, "111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandı. Üç veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı" ifadesi yer aldı.

3’ü süresiz kapatıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ise tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durdurularak kapıları mühürlendi.



Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, İçmeler, Armutalan ve Siteler mahallelerinde 3’ü süresiz, 8 işletme kapattı. İşletmelerden 5’ine, birer gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.