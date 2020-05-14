Kovid-19 kapsamında kapatılan Ağrı Hayvan Borsası'nda yeniden ticaret heyecanı

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid) 19) salgını nedeniyle kapalı bulunan Ağrı Hayvan Borsası, haftada iki gün olmak üzere yeniden faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerinden Ağrı'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan hayvan borsasının, Valilik kararıyla perşembe ve pazartesi günleri açılmasına izin verildi.

Her yıl batı illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevkıyatın yapıldığı hayvan borsasında yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına özen göstererek ticaret yaptı.

Vatandaşlardan Talip Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın 2 gün açılmasına izin veren Vali Süleyman Elban'a teşekkür etti.

Pazarın haftada 2 gün açılmasının bir nebzede olsa kendilerine nefes aldırdığını belirten Karaoğlan, "Batı illerine giden hayvanlar buradan gidiyor. Bu pazarın tekrar açılması çok iyi oldu. İnşallah bundan sonraki süreç daha iyi olur ve burası haftanın 6 günü açık olur. Maske takarak tedbirimizi almaya çalıştık. Yoğunluk ilkbaharda çok olur. Zaten buradaki esnafın yüzde 90'ı maske takmış durumda." diye konuştu.

Besicilerden Erhan Arslan da hayvancılığın Ağrı için çok önemli olduğunu ve pazarın haftada 2 gün açılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.