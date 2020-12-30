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Aktüel Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarına peçeteye yazdığı notla teşekkür etti
Aktüel

Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarına peçeteye yazdığı notla teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:11:57 -
Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarına peçeteye yazdığı notla teşekkür etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören bir kişi, sağlık çalışanlarına peçeteye yazdığı notla teşekkür etti.

Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 19 Aralık'tan itibaren Kovid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Yılmaz Saraçoğlu, taburcu edildi.

Saraçoğlu, hastaneden ayrılmadan önce bir peçete üzerine doktor ve hemşirelere teşekkür notu yazarak, hemşirelerin masasının üzerine bıraktı.

Saraçoğlu'nun notunda, "Birgün aniden buradan çıkarsam içimden gelenleri söyleyemem diye yazıyorum. Ben buraya çok sıkıntılı geldim. Önce Rabbime sonra sizlere çok teşekkür ederim sağlığıma kavuşturdunuz. En yakınımız bize yaklaşmaya korkarken sizler bizi şefkatle merhametle kucakladınız. Adeta kendimi ana kucağında gibi zannettim. Allah sizleri her türlü kazadan beladan korusun, en ufak bir acı yaşatmasın. Bunca şefkate, merhamete, hizmete memnun olmayanlar olabilir. Aslında beddua etmek istemiyorum. Onlar kinlerinde boğulsun. Bizim duamız sizlerle. İyilerin duası kötülerin bedduasına galip gelecektir. Böyle inanıyorum. Hakkınız ödenmez siz hakkınızı helal etmezseniz. Doktorlarım, çalışan tüm personel kardeşlerim, bacılarım sizlere minnettarım. Allah hepinizden razı olsun." ifadeleri yer aldı.

Taburcu edildikten sonra Araç ilçesindeki evine dönen ve ilçede müezzinlik yapan Saraçoğlu, AA muhabirine, hastanede 11 gün Kovid-19 tedavisi gördüğünü söyledi.

Sağlık çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Saraçoğlu, "Bu süreçte kendi ailen yaklaşmaya korkuyor, oradaki personel canla başla hizmet etti. Şefkatli davrandılar, çok ilgilendiler. Hem sağlık personelini hem devletimizi yanımızda hissettik. Ben de bir not ile teşekkür etmek istedim." dedi.

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