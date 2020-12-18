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Aktüel Kovid-19 hastası sağlık çalışanı, Hatay'dan ambulans helikopterle Yozgat'a getirildi
Aktüel

Kovid-19 hastası sağlık çalışanı, Hatay'dan ambulans helikopterle Yozgat'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:45:59 -
Kovid-19 hastası sağlık çalışanı, Hatay'dan ambulans helikopterle Yozgat'a getirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'tan geçici görevle gittiği Hatay'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sağlık çalışanı Serkan Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat Şehir Hastanesine getirildi.

Sorgun 112 Acil Komuta Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken geçici görevle Hatay'a sınır görevine giden Işıksoy, bir hafta önce Kovid-19'a yakalandı.

Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören Işıksoy, ambulans helikopterle Yozga'ta getirildi.

Işıksoy'un, Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilecek.



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