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Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 7 Kasım'da yakalandığı koronavirüsü yenmenin ve görevine yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor - Başkan Turan: - "Sevdiklerimizden uzak kalmamak için kurallara uymak gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapalım" - "15 yaşında sosyal hayata ve iş hayatına girdim ama o günden bu zamana kadar hiç evden 10 gün çıkmadığım olmamıştı. Böyle bir hayatın da olabileceğini bu hastalık insanlara gösteriyor" - "Bu süreçte birbirimizden ne kadar uzak durursak aslında birlikte olma vaktini o kadar yakınlaştıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:11:52 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Başkan Turan, 7 Kasım'da test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Kentteki bazı programlara katılım öncesinde koronavirüs testi yaptırdığını belirten Turan, kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Turan, o gün test yaptırmasa belki vatandaşları da riske sokabileceğini ifade ederek test sonucunun pozitif çıkmasıyla evde 10 gün karantinaya alındığını kaydetti.

Kendisine verilen ilaçları da kullandığını dile getiren Turan, "Bünyem güçlü ve belirti de yoktu ama insanlara örnek olma açısından ilaçları da kullandım. Testi pozitif çıkmış ve durumu ağır seyreden kişileri görüyoruz. Testim pozitif çıktıktan sonra çift maske kullanmaya başladım. Özellikle kapalı alanlarda bu çok önemli. Maskenin önemini, mesafenin önemini, dezenfektanın önemini daha fazla anlıyorsunuz." diye konuştu.

- "Kovid-19 pozitifsiniz ama hayata bakışınızın da pozitif olması gerekiyor"

"Kovid-19 pozitifsiniz ama hayata bakışınızın da pozitif olması gerekiyor." diyen Turan, bu hastalığı yenebileceğini düşünerek karantina süresini geçirmenin insana moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Turan, 10 günlük karantina sürecinde evde ayrı bir hayat geçirdiğini anlatarak "Oğullarımdan biri 7 yaşında evde ona sarılamıyorsun, ondan uzak kalıyorsun. Gözünle görüyorsun ama ona dokunamıyorsun. Evde karantina sürecinde 'Koronavirüse yakalanmasaydın evladını sevmeye devam edecektin.' diye düşünüyor insan. Sevdiklerimizden uzak kalmamak için kurallara uymak gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapalım. Çevremizdekilerin de kurallara riayet etmelerini tavsiye edelim, uyaralım." ifadelerini kullandı.

- "Birbirimizden ne kadar uzak durursak birlikte olma vaktini o kadar yakınlaştıracağız"

Evde sevdiklerinden ayrı kalmanın yaşattığı duyguyu bilse insanların kurallara daha çok uyacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Testiniz pozitif çıktığında evdeki sevdiklerinizden, evlatlarınızdan uzak kalmak insanı duygusal olarak yoruyor. Bunu anlatmak gerekiyor. 76 yaşında annem ve akciğer kanseri ablam var. Önceden onlarla mesafem 1-2 metre de değildi, onlarla en az 5-6 metre mesafem vardı ama onlardan da bu süreçte uzak kalıyorsun. Annene sarılamıyorsun. Bunları düşünmek lazım. Bu süreçte birbirimizden ne kadar uzak durursak aslında birlikte olma vaktini o kadar yakınlaştıracağız."

Turan, belediye başkanı olmadan önce de sosyal ve yoğun bir iş hayatı olduğunu ifade ederek "15 yaşında sosyal hayata ve iş hayatına girdim ama o günden bu zamana kadar hiç evden 10 gün çıkmadığım olmamıştı. Böyle bir hayatın da olabileceğini bu hastalık insanlara gösteriyor. Yerinde duran biri değildim. Evde kaldığım süreçte insan ister istemez üzülüyor ama örnek olarak evde kalmak gerektiğini, kurallara uyulmasını gerektiğini anlatmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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