  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kovid-19 hastaları için ‘Pozitif Taksi’
Gündem

Kovid-19 hastaları için ‘Pozitif Taksi’

Adana'nın Seyhan Belediyesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyanların hastaneye ulaşımını sağlamak için ‘Pozitif Taksi’ adlı özel araçları hizmete sundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:25:00 -
Kovid-19 hastaları için ‘Pozitif Taksi’

Belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek özel araçlarla, birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve durumundan şüphelenilen kişilerin hastanelere toplu taşıma araçlarıyla gitmesinin önlenmesi hedefleniyor. ‘Pozitif Taksi’den faydalanmak isteyenlerin, temas ettiği kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belgeleyerek 0322 431 59 33 telefondan talepte bulunması gerekiyor. 'Pozitif Taksi' her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan yeni taktik uyguluyor!
Dünya

Ermenistan yeni taktik uyguluyor!

Sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıların ardından Azerbaycan'dan beklemediği karşılığı alan Ermenistan, uluslararası kamuoyunda destek ..
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı
Gündem

Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları ardından yoğun diplomasi..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay