Kovid-19 hastaları için ‘Pozitif Taksi’
Adana'nın Seyhan Belediyesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyanların hastaneye ulaşımını sağlamak için ‘Pozitif Taksi’ adlı özel araçları hizmete sundu.
Belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek özel araçlarla, birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve durumundan şüphelenilen kişilerin hastanelere toplu taşıma araçlarıyla gitmesinin önlenmesi hedefleniyor. ‘Pozitif Taksi’den faydalanmak isteyenlerin, temas ettiği kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belgeleyerek 0322 431 59 33 telefondan talepte bulunması gerekiyor. 'Pozitif Taksi' her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.