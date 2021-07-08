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Kovid-19 geçirenlere ikinci doz hakkı sisteme tanımlandı
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Sağlık Kovid-19 geçirenlere ikinci doz hakkı sisteme tanımlandı
Sağlık

Kovid-19 geçirenlere ikinci doz hakkı sisteme tanımlandı

Koronavirüs geçiren ve bir doz aşı olanlar, isterlerse ikinci doz aşılarını da yaptırabilecek. Daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:19:00 - 2021-07-08 11:36:43
Kovid-19 geçirenlere ikinci doz hakkı sisteme tanımlandı

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

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