Kovid-19 denetimine çıkan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurallara uyanlara teşekkür etti

SİİRT (AA) - Siirt'te, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Hastane ve Güres caddelerindeki uygulamada yer aldı.

Hacıbektaşoğlu, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Vaka sayılarının düşmesini memnuniyetle gözlemlediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün biz de denetim ekipleriyle çarşı ve pazarda esnafımızı ziyaret ettik. Şunu görmekten çok memnunuz, 1-2 kişi dışında maskesiz kimseyi göremedik. İş yerlerimiz özellikle çok dikkatli davranıyor. Daha önce de paylaşmıştım, Kurban Bayramı sonrası vakalarda çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bir hafta önce vakalar düştüğü noktada yatay bir seyre girdi. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla bunu çok daha düşüreceğiz. Buradan bir kez daha aktarıyorum, üç temel kuralımız olan maske, mesafe ve temizliğe mutlaka herkes uymalıdır."



