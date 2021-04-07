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Gündem Kovid-19 aşısı için gittiği sağlık merkezinde kanser olduğunu öğrendi
Gündem

Kovid-19 aşısı için gittiği sağlık merkezinde kanser olduğunu öğrendi

Elazığ’da koronavirüs aşısı yaptırmak için gitti ve sağlık merkezinde kanser olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:19:00 -
Kovid-19 aşısı için gittiği sağlık merkezinde kanser olduğunu öğrendi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak için gittiği sağlık merkezinde meme kanserine yakalandığını öğrenen 60 yaşındaki Zeynep Kutluay, erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu. Kutluay, erken tanı ile sağlığına kavuşmasında rol oynayan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi birim sorumlusu uzman doktor Pınar Tepe  ile bir araya geldi. Yapılan testler sonucunda 60 yaşındaki Zeynep Kutluay'ın kanser olduğu tespit edildi.  

 

 

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