  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovandan kraliçe arıyı almak isterken hastanelik oldu

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde arıcılık yapan yaşlı adam kraliçe arıyı kovandan ayırmak isteyince diğer arıların saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 20:47:45 -
Kovandan kraliçe arıyı almak isterken hastanelik oldu

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde arıcılık yapan yaşlı adam kraliçe arıyı kovandan ayırmak isteyince diğer arıların saldırısına uğradı.


Olay; akşam saatlerinde Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü’nde meydana geldi. Arıcılık yapan Y. U. (63) isimli yaşlı adam, kovanlar arası aktarma yaparken bir kovanda bulunan kraliçe arıyı başka bir kovana almaya çalıştı. Kraliçe arının kovandan alınmasıyla, kovanda bulunan arılar Y. U.’ya saldırdı. Birçok yerinden arıların soktuğu Y. U. Daha onra evine gitti. Ancak 63 yaşındaki yaşlı adamda arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon gelişince baygınlık geçirdi. Köyde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı