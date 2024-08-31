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Gündem Kötü haber geldi: Cansız bedenine ulaşıldı!
Gündem

Kötü haber geldi: Cansız bedenine ulaşıldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 10:09:00 -
Kötü haber geldi: Cansız bedenine ulaşıldı!

Sarıyer'de batan teknede bulunan dört kişiden 3'ü kurtarılırken, denizde kaybolan Emre Erdoğan'ın 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Sarıyer, Tarabya açıklarında meydana geldi.

İçerisinde 4 kişi ve bir köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, Emre Erdoğan (30) dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arama çalışmalarının 11. gününde vatandaşlar gece saatlerinde, Yeniköy açıklarında yüzeyde bir kişinin cansız bedenini fark etti. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yüzeydeki cesedi kıyıya çıkartarak adli tıp kurumuna gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından ölü bulunan kişinin Emre Erdoğan (30) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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