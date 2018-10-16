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Koşu bandında başınıza iş almayın

Yanlış yapılan spor, kötü sonuçlar verir, dikkatli olmalısınız.

16 Ekim 2018 Salı 19:32
Koşu bandında başınıza iş almayın

Şimdi evde spor aletleri var ya, çoğu kimse bunlarla spor yapacağım derken, sakatlanma boyutunda dertlere itiyor kendini. Yanlış kullanılan koşu bantları ayak bileği, diz, kalça ve bel ağrıları, hatta bel fıtığı yapabilir.

Bandın üstünde ayakkabısız koşmamalısınız. Bandın üzerinde basit ayakkabılarla hatta çorapla koşulması yanlış. Ayağınıza uygun tıpkı dışarıda koşacakmışcasına sağlam ve güvenli bir ayakkabınız olmalı..

Koşu bandı alırken, yumuşatıcı zemini yani tartanı olmayan bantlar almayın. Mutlaka esnek zemine sahip koşu bantlarını tercih etmelisiniz. Esnek zemine sahip olmayan cihazlar eklemlerinize zarar verebilir.

Bant üzerinde kalma süresini abartmayın. Her gün 45 dakika banda çıkanlar var. Üstelik bu 45 dakikanın son 20 dakikası koşu tarzında.. Doğrusu iki günde bir yarım saati geçmeyen yürüyüşler ve koşular yapmaktır.

Banda çıkmadan önce ısının.. Basit kültür fizik hareketleri ile bütün eklem ve adelelerini ısıtın. Yürüme bandı için 20-30 dakika, bisiklet için 15 dakika idealdir.

Zayıflamak için spor yapılmalı.. Ancak çok aşırı kilolu iseniz asla sporu abartmamalısınız. Çok sabırlı hatta ilk günler 5-10 dakika hafif yürüyüşlerle başlamalısınız.

Düşük hızlarda başlayın, hızı çok fazla artırmayın...

Koşu bandı üzerinde ne kadar hızlı koşarsanız sakatlanma ve rahatsızlık riskiniz de aynı ölçüde artar. Onun için düşük hızlarda daha uzun süreli yürüyüşler veya koşular yapın...

Şimdi gelelim konunun diğer yüzüne:

Sakın alınmayın ama eskiler “Biti kanlanınca no’ldum delisi oldu!” derlerdi. Bu sözü yabana atmayın. İyi kötü mal mülk, para pul sahibi oldum diye ona buna özenip “koşu bandı” gibi şımarıklıklara para yatıranlar var. Elbette sağlık için ölçüsü dairesinde spor yapmanızda fayda var. Fakat, sporcu falan değilseniz, en iyi spor sizin için “yürüyüş” yapmaktır. Hele havası temiz, yeşillikler arasında bir güvenli, sakin yürüyüş yolu bulursanız eşiniz dostunuzla her gün bu yolda sohbet ederek 1 saat olsun yürüseniz sağlığınıza müthiş katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca paranızı çarçur etmez gerekirse hayra ayırırsınız..

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:32
  1. koşu bandı
  2. koşu bandında spor

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